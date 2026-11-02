Ermedin Demirovic'ten Galatasaray sözleri! 'Özel bir kulüp'

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Galatasaray, salı günü sahasında Stuttgart’ı konuk edecek. Karşılaşma öncesinde Alman ekibinin oyuncusu Ermedin Demirovic, açıklamalarda bulundu.

Kariyerinde ilk kez İstanbul’da oynayacağını belirten Demirovic, Galatasaray’a duyduğu özel ilgiyi dile getirdi.

"İSTANBUL'DA ÖZEL BİR ATMOSFER VAR"

Alman basınından DPA'ya konuşan 28 yaşındaki futbolcu, "Galatasaray özel bir kulüp. İstanbul'da özel bir atmosfer var. Ne yazık ki daha önce orada hiç oynamadım ama bu maçı büyük bir heyecanla bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Bu sezon Stuttgart formasıyla 13 maça çıkan Demirovic, 9 gol kaydetti.