Erman Kunter kimdir? İşte Erman Kunter'in biyografisi

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Oyunculuk kariyerinde İTÜ, Beşiktaş, Yenişehir Meysu, Eczacıbaşı, Fenerbahçe ve Çukurova Sanayi'nde formasını giyen Kunter, antrenör olarak ise Darüşşafaka, Beşiktaş, Galatasaray, ASVEL, Le Mans ve Galatasaray'ı çalıştırdı. Son olarak Fransa'nın Cholet ekibini çalıştıran Erman Kunter, 1997-2000 yılları arasında ise A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın başında görev yaptı. İşte, Erman Kunter'in biyografisi...

ERMAN KUNTER KİMDİR?

8 Ekim 1956 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Erman Kunter, Gökçeada Atatürk Öğretmen Okulu'nda okurken Galatasaray Lisesi'ne gitmiş ve buradan mezun olmuştur. Basketbola İstanbul Teknik Üniversitesi'nde başlayan Kunter, sırasıyla Beşiktaş, Eczacıbaşı, Yenişehir, Fenerbahçe ve Çukurova Sanayi takımlarında forma giydi. 1988 yılında Fenerbahçe formasıyla 175-101 sonuçlanan Hilalspor maçında 153 sayı atarak rekor kırarken, ilk yarıda attığı 81 sayıyla bir devrede en fazla sayı üreten basketbolcu olarak da tarihe geçti. 1987-1988 sezonunda Fenerbahçe formasıyla Türkiye Ligi sayı kralı oldu.

Genç takımlar da dahil toplam 213 kez millî olan Kunter, millî formayla rakip potalara tam 3.699 sayı bıraktı. 1983 yılında Fas'ın Kazablanka kentinde düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda bronz, 1987 yılında Suriye'nin Lazkiye kentinde düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda altın madalya kazanan takımda yer aldı.

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Antrenörlük kariyerine 1994'te Darüşşafaka ile başladı. 1996-1997 sezonunda çalıştırdığı Beşiktaş sezonu 13. sırada bitirerek küme düştü. 1997 yılında Türkiye Millî Basketbol Takımı'nın başına geçti. 1999 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Fransa'da genç oyunculardan kurulu Millî Takımı, çeyrek finale taşıdı. Bir yıl sonra Millî Takımdan ayrıldı.

2002-2003 arasında Galatasaray'ı çalıştırdıktan sonra, Fransız Cholet Basket'in başına geçti. İlk sezonda Cholet takımını küme düşmekten kurtarıp, play-off'ları zorlayan bir takıma dönüştürmeyi başardı. Ertesi sezon gene aynı ülkeden Asvel Villeurbanne'ü çalıştırdı. En son 2006 yılında eski takımı Cholet Basket'inin başına geçti. 2010 yılında Fransa 1. Basketbol Ligi’nde Erman Kunter’in antrenörlüğünü yaptığı Cholet, Paris’teki Bercy Spor Salonu’nda oynanan müsabakada Le Mans’ı 81-65 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. 2010 yılında Fransız L'Equipe gazetesi Erman Kunter'i ligin gelmiş geçmiş en iyi beş yabancı antrenöründen biri olarak gsösterdi.. 2010-11 sezonundaysa Kunter'in takımı Cholet, finalde SLUC Nancy takımına kaybetti.

2012-2013 sezonu öncesinde Beşiktaş'ın başına getirildi. 2012-13 sezonunda Erman Kunter'in Beşiktaş'ın başında çıktığı ilk resmi maçta Beşiktaş, Anadolu Efes'i yenerek tarihindeki ilk Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandı.

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2014-15 sezonu başında Beşiktaş’taki genel koordinatörlük görevünden ayrılan Kunter Fransa’nın Le Mans takımının başına geçmiştir. 7 Şubat 2017 tarihinde takımdan ayrıldı. Erman Kunter, 2017/2018 sezonu için Galatasaray Odeabank ile anlaştı.