Erling Moe'dan Tedesco'nun 'küçük takım' benzetmesine sert tepki: 'Fenerbahçe söyledikleri kadar büyük bir takım ise kupa kazansınlar görelim!'

Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Kayserispor Kante, Talisca (2) ve Nene'nin golleriyle 4-0 mağlup etti.

Bu sonucun ardından puanını 66'ya yükselten Fenerbahçe, 67 puana sahip olan lider Galatasaray'ı takibini sürdürdü.

TEDESCO'DAN 'KÜÇÜK TAKIMLAR' VURGUSU

Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, rakiplerin çok kapalı oynadığında sadece kendilerinin değil tüm takımların sıkıntı yaşadığını belirterek, "En zoru bu tarz kapalı takımlara karşı oynamak. Daha küçük diye nitelendirebileceğimiz takımlar kale önüne otobüsü park edip kontra ataklar yapmaya çalışabiliyorlar. Uzun top oynayıp ikinci topları kazanmaya, duran toplar kazanmaya çalışabiliyorlar. Futbolda yeni bir şey değil." ifadelerini kullanmıştı.

MOE'DAN TEDESCO'NUN SÖZLERİNE TEPKİ: "FENERBAHÇE O KADAR BÜYÜKSE, KUPA KAZANSIN!"

Tedesco'nun sözlerinin sorulması üzerine Kayserispor teknik direktörü Erling Moe, İtalyan teknik adamın Türk futbolu hakkında daha çok şey öğrenmesi gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle Tedesco Türk futbolu hakkında daha çok şey öğrenmeli. Kayserispor küçük bir takım değil. Kayseri küçük bir şehir değil. Büyük bir takım ve gururlu bir şehir. Sadece tabelaya ya da puan tablosuna bakarak konuşmak Fenerbahçe’nin teknik direktörü olan birine yakışmaz. Bunu saygısızca buluyoruz. Fenerbahçe senelerdir kupa kazanamadı. Fenerbahçe söyledikleri kadar büyük bir takım ise bakalım bu sene kazanabilecekler mi? Göreceğiz. Onlar Fenerbahçe ile ilgilensinler biz Kayserispor ile ilgilenelim. İşimize bakalım."