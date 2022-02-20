Erling Haaland'ın yeni takımını duyurdular! Barcelona'ya çalım atıp anlaştılar...

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Transfer pazarının en gözde isimlerinden olan Erling Haaland'la ilgili dedikoduların ardı arkası kesilmezken, Norveçli golcünün yeni takımıyla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Bayern Münih, Liverpool, Manchester United, Paris Saint Germain, Chelsea ve Manchester City gibi takımların da ilgilendiği Haaland'ın yeni rotasının Real Madrid olacağı ifade edildi.

Sport'ta yer alan habere göre; Real Madrid'in Monaco'da genç oyuncunun avukatları ve menajeri Mino Raiola'nın yardımcılarından Rafela Pimenta ile görüşme yaptığı ve sözleşme şartlarında anlaşma sağlandığı öne sürüldü.

Real Madrid'in yanı sıra Barcelona'nın da Haaland için çok kuvvetli bir aday olduğu ancak Real Madrid'in transferi bitirmek üzere olduğu kaydedildi.

Bu sezon Borussia Borussia Dortmund formasıyla 20 maça çıkan Erling Haaland, 23 gol ve 6 asist kaydetti.

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Ocak 2020'den bu yana Alman ekibinin foremasını giyen 21 yaşındaki Norveçli yıldız, toplamda ise 79 maçta 80 gol attı ve 21 asist yaptı.