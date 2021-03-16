Erling Haaland'ın kaderini değiştiren olay! Bir maçta 9 gol atmıştı...

Spor Arena Detay | Erling Haaland, son 1.5 yıldır gösterdiği performansla büyülemeye devam ediyor. Henüz 20 yaşında olan Norveçli golcünün piyasa değeri 110 milyon euroya ulaştı ve dünya devleri onun için transfer yarışında.

Bu sezon 30 maçta 31 gol ve 8 asist üreten, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 6 maçta 10 gol atan Haaland'ın ismini önümüzdeki yıllarda da birçok kez duyacağız gibi gözüküyor.

BİR MAÇTA 9 GOL ATTI, O BİLE KESMEDİ

Norveçli gol makinasının seviye atladığı maç ise 30 Mayıs 2019'da oynanan Norveç - Honduras U20 karşılaşmasıydı. Polonya'da düzenlenen FIFA U20 Dünya Kupası'nda Norveç'in Honduras'ı 12-0 yendiği maçta Haaland tam 9 gol birden atmıştı.

''ÇİFT HANELİ GOL SAYISINA ULAŞABİLİRDİM''

18 yaşındaki bir futbolu, bir maçta 9 gol attıktan sonra haliyle mutlu olur değil mi? Attığı 9 gol ile birden tüm dikkatleri üzerine çeken Haaland ise o maçtan sonra kendisini eleştiriyordu. Haaland, maçın ardından Norveç Futbol Federasyonu'nun internet sitesine verdiği röportajda ''Çift haneli gol sayısına ulaşabilirdim. Bunu çok istedim ama tek hanede kaldım. Maçın son dakikalarında kaçırdığım gol beni biraz rahatsız etti. Oturup neyi yanlış yaptığımı düşüneceğim ve bunun üzerine çalışacağım.'' sözlerini kullanmıştı.

İLK ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇINDA HAT-TRICK

Bu günden birkaç ay sonra ise Salzburg formasıyla kariyerinin ilk Şampiyonlar Ligi maçına çıktı. Salzburg, Genk'i 6-2 yenerken Erling Haaland, ilk Şampiyonlar Ligi maçında hat-trick yaparak adını tüm dünyaya duyurdu. O sezon 6 Şampiyonlar Ligi maçında 8 gol birden atan Norveçli golcü devre arası transfer döneminde de Borussia Dortmund'un yolunu tutmuştu.

20 YAŞINDA 100 GOL

Daha 20 yaşında ve şimdiden kariyerinde 100 golü geçti. Dortmund formasıyla bir yılda 48 maçta 47 gol atıp 11 asist yaptı. Maç başına bir golden fazla katkısı var. Şüphesiz ki Haaland, Kylian Mbappe ile birlikte Avrupa futbolunun geleceğini oluşturan isimlerin başında geliyor.

9 gol attığı maçtan sonra bile özeleştiri yapıp, daha iyiye ulaşmak istemesi onun bu seviyelere geleceğinin habercisiydi. Hala daha iyiye ulaşmak istediğini söylüyor. Yapabilecek mi? Potansiyel fazlasıyla var...

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