Erling Haaland'dan transfer ve İspanya açıklaması!

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Real Madrid, Barcelona ve Premier Lig devleri başta olmak üzere birçok kulübün radarında olan Erling Haaland'da flaş bir gelişme yaşandı.

AS'ta yer alan habere göre tatilini İspanya Marbella'da geçiren Haaland, kendisini tanıyan bazı taraftarların gelecek sene nerede oynayacaksın sorusuna, "Burada, İspanya'da oynayacağım" cevabını verdi.

Hanerde; Barcelona'nın yaşadığı ekonomik sıkıntılar sebebiyle bu transferi bitirme ihtimalinin düşük olduğu vurgulandı.

Haaland bu sezon Borussia Dortmund ile 16 maça çıktı ve 19 gol, 5 asistlik performans gösterdi.