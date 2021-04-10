Erling Haaland'dan imza alan hakemin gerçek nedeni ortaya çıktı!

Şampiyonlar Ligi’nde Manchester City ile Borussia Dortmund’un karşılaştığı maçın ardından Alman ekibinin yıldızı Erlind Haaland’dan kartını imzalaması isteyen yan hakem Octavian Sovre büyük tartışmalara neden olmuştu.

Spor dünyasının birçok kesminden profesyonelliği konusunda eleştiri alan Rumen hakemin, imzayı bir otizm derneğine yardım etmek amacıyla istediği ortaya çıktı.

GUARDIOLA'YA YETİŞEMEDİ

Sos Otizm Bihor Derneği Başkanı Simona Zlibut, Octavian Sovre’nin gerçek niyetini açıkladı ve “Bu imza asil bir amaç içindi. Belki insanlar bilmiyorlar ama Octavian Sovre bu derneği yakından destekliyor ve yıllardır bize çok yardımı dokundu” ifadelerini kullandı.

Yan hakemin imzalı kartı, açık artırmada satarak gelir etmeleri amacıyla derneğe hediye ettiği belirtildi. Bununla beraber hakem Sovre’nin aslından Manchesyer City Menajeri Pep Guardiola’dan da imza almak istediği ancak Haaland’a yetişebildiği açıklandı