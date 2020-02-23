Erling Haaland'dan Alexander Sörloth'a 'Kuzeyin Kralı' mesajı!
Dortmund'un Norveçli yıldızı Erling Haaland, vatandaşı Alexander Sörloth'a sosyal medyadan mesaj gönderdi.
Trabzonspor'un gol makinesi Alexander Sörlorh'a, Borussia Dortmund'un golcüsü Erling Haaland'dan mesaj geldi.
Norveç Milli Takımı'nda birlikte forSörloth'a Erling Haaland, Beşiktaş maçının ardından yaptığı yorumda 'Kuzeyin Kralı' ifadelerini kullandı.
Devre arasında Borussia Dortmund'a transfer olan Haaland, 5 lig maçında 8 gol kaydetti.
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