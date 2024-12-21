×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Erling Haaland'dan acımasız öz eleştiri

Güncelleme Tarihi:

#City#Erling Haaland#Premier Lig
Erling Haalanddan acımasız öz eleştiri
Oluşturulma Tarihi: Aralık 21, 2024 19:14

Manchester City'nin Norveçli golcüsü Erling Haaland, Premier Lig'de Aston Villa'ya 2-1 mağlup oldukları maçın ardından performansını değerlendirdi.

Haberin Devamı

İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında Aston Villa'ya 2-1 mağlup olarak kötü gidişatını sürdüren Manchester City'de Erling Haaland'dan sert bir öz eleştiri geldi.

Son 3 lig maçında yalnızca 3 gol atabilen ve Aston Villa karşılaşmasını 8 pasla tamamlayan Erling Haaland, "Önce kendime bakıyorum, işleri yeterince iyi yapmıyorum. Şanslarımı değerlendiremiyorum. Daha iyisini yapmalıyım. Daha çok çalışmalıyım ve performans göstermeye başlamalıyım çünkü bu yeterli değil" ifadelerini kullandı.

Kötü gidişatı tersine çevirebileceklerine inandığını kaydeden Haaland, "Devam etmeliyiz, inanmalıyız ve sıkı çalışmaya devam etmeliyiz. Biz bunu tersine çevireceğiz." dedi.

Gözden KaçmasınManchester Cityde çöküş sürüyor Yine kaybettilerManchester City'de çöküş sürüyor! Yine kaybettilerHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#City#Erling Haaland#Premier Lig

BAKMADAN GEÇME!