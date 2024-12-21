Erling Haaland'dan acımasız öz eleştiri

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İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında Aston Villa'ya 2-1 mağlup olarak kötü gidişatını sürdüren Manchester City'de Erling Haaland'dan sert bir öz eleştiri geldi.

Son 3 lig maçında yalnızca 3 gol atabilen ve Aston Villa karşılaşmasını 8 pasla tamamlayan Erling Haaland, "Önce kendime bakıyorum, işleri yeterince iyi yapmıyorum. Şanslarımı değerlendiremiyorum. Daha iyisini yapmalıyım. Daha çok çalışmalıyım ve performans göstermeye başlamalıyım çünkü bu yeterli değil" ifadelerini kullandı.

Kötü gidişatı tersine çevirebileceklerine inandığını kaydeden Haaland, "Devam etmeliyiz, inanmalıyız ve sıkı çalışmaya devam etmeliyiz. Biz bunu tersine çevireceğiz." dedi.