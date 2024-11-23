Erling Haaland'a hapis şoku! Dünya şaşkına döndü...

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İngiliz devi Manchester City'nin 24 yaşındaki süperstarı Erling Haaland, hapis cezasıyla karşı karşıya kaldı.

2023 yılında bir trafik cezasına çarptırılan Haaland'ın cezasını ödemediği gerekçesiyle hapse atılabileceği iddia edildi.

İsviçre gazetesi olan Blick'in haberine göre; Haaland, 2023 yılında Vaud kanyonunda 60 İsviçre frangı (65 euro) trafik cezasına çarptırıldı.

1 GÜN HAPİS YATABİLİR

Haberin detayında Norveçli golcünün cezasını 1 yıldır ödemediği ve bu sebeple İsviçre'ye bir daha gelmesi durumunda 1 gün hapis cezası alabilmesinin muhtemel olduğu ifade edildi.

Erling Haaland'ın bu sezonki fikstürüne bakıldığında oyuncunun yakın zamanda İsviçre'ye gitme ihtimalinin bulunmadığı belirtildi.

Bu sezon yine Manchester City'de harikalar yaratan Haaland, çıktığı 16 maçta attığı 15 golle dikkat çekti.