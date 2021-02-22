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GeriFutbol Erling Haaland ve Kylian Mbappe için 852 milyon Euro!
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Futbol
Haber Giriş: 22.02.2021 - 17:39 | Son Güncelleme:

Erling Haaland ve Kylian Mbappe için 852 milyon Euro!

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Erling Haaland ve Kylian Mbappe için 852 milyon Euro!
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Futbolda geleceğe damga vurması beklenen iki isim Erling Haaland ve Kylian Mbappe için Real Madrid'in girişimleri devam ediyor...

Spor Arena Dış Haber | Son yıllarda transferde sessiz kalan Real Madrid, sessizliğini Erling Haaland ve Kylian Mbappe ile bozmak istiyor.

İspanyol AS gazetesinin haberine göre Real Madrid, Mbappe ve Haaland'ı kadrosuna katmak istiyor ancak bu transfer mali açıdan hiç de kolay değil...

TRANSFERDE İŞİ ZOR

İki futbolcu için Real Madrid kasasından toplam 852 milyon Euro çıkacağını belirten İspanyollar, son iki yıldır bütçe küçülten Real Madrid'in transferde işinin çok zor olduğunun altını çizdi.

Erling Haaland ve Kylian Mbappe için 852 milyon Euro

6 YILLIK SÖZLEŞME

Hem Haaland hem Mbappe için toplam 300 milyon eurodan fazla bir bonservis ücreti verilmesi beklenirken Real Madrid, her iki futbolcu ile 6 yıllık bir sözleşme imzalamak istiyor.

İspanyol ekibinin Mbappe'ye 432 milyon Euro, Haaland'a ise 120 mliyon Euro vermeyi düşündüğü kaydediliyor. İki genç star için toplam maliyet 852 milyon euro olurken yaz transfer döneminin çok hareketli geçeceği şimdiden belli oldu.

Erling Haaland ve Kylian Mbappe için 852 milyon Euro

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