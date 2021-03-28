Erling Haaland, Türk Duvarı ile karşılaştı! Şaşırtan rakam...

Spor Arena Detay | Borussia Dortmund'un geçtiğimiz günlerde bonservis değerini 180 milyon euro olarak belirlediği ve Avrupa futbolunun en çok konuştuğu isimlerden biri olan Erling Haaland, Türkiye savunması arasında kayboldu.

A Milli Takım karşısında 83 dakika sahada kalan Haaland, hiç isabetli şut çekemezken sadece 18 pas denedi ve bu paslardan 12'sinde isabet sağlayabildi. Girdiği 3 ikili mücadelenin 1'ini kazanan Haaland, 8 kez de top kaybetti.

EN ETKİSİZ MAÇLARINDAN BİRİSİ

Çağlar Söyüncü ve Kaan Ayhan karşısında oldukça zorlanan Erling Haaland, stoperlerimiz karşısında hava topu kazanamazken bu sezonun en etkisiz kaldığı maçlardan birini oynadı.

BU SEZON 7. KEZ...

Bu sezon Dortmund formasıyla çıktığı 31 maçta 33 gol atıp 8 asist yapan Haaland, 80 dakika ve fazla sahada kaldığı maçlarda bu sezon sadece 7. kez gol katkısı yapamadı.

'TÜRK DEFANSI KARŞISINDA ÇOK ZORLANDI'

Dortmund ile bu sezon sadece 6 maçı boş geçen Haaland, 7. maçını ise Türkiye karşısında oynadı. Norveç basını da Haaland'ın etkisiz kalmasını 'Haaland, Türk defansı karşısında çok zorlandı.' sözleriyle duyurdu.

İtalyan La Gazzetta dello Sport gazetesi ise 'Haaland için unutması gereken bir maç.' sözlerini kullandı.

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