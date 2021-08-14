MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriErling Haaland, sezona iki golle başladı
GeriFutbol Erling Haaland, sezona iki golle başladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 14.08.2021 - 22:06 | Son Güncelleme:

Erling Haaland, sezona iki golle başladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Erling Haaland, sezona iki golle başladı

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde oynanan maçta Borussia Dortmund, sahasında Eintracht Frankfurt'u 5-2 yendi.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Marco Reus, 32. dakikada Thorgan Hazard, 34 ve 70. dakikalarda Erling Haaland ve 58. dakikada Giovanni Reyna attı.

Konuk takımın golleri ise 27. dakikada Felix Passiack (kendi kalesine) ve 86. dakikada Jens Hauge'den geldi.

Borussia Dortmund kariyerinde tüm kulvarlarda 60 maçta 60 gollük performans sergileyen Norveçli yıldız Haaland, yeni sezona da iki golle başladı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi