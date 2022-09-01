Erling Haaland rekor kırdı, Manchester City kazandı!

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Premier Lig'de 5. haftada Manchester Ciy ile Aston Villa karşı karşıya geldi.

Etihad'da oynanan mücadeleyi Manchester City 6-0'lık skorla kazandı.

Erling Haaland, 12, 23 ve 38. dakikalarda attığı gollerle hat-trick yaptı. Diğer goller ise 50. dakikada Cancelo, 65 ve 87. dakikalarda Julian Alvarez'den geldi.

AGUERO'NUN REKORUNU KIRDI

Premier League'de 5 maçta 9 gole ulaşan Haaland, Manchester City tarihinde ilk beş haftada en fazla gol atan futbolcu rekorunun yeni sahibi oldu.

Önceki rekor, City tarihinin en golcü oyuncusu Sergio Agüero'ya aitti. Agüero ilk 5 haftada 8 golle bu rekoru elinde bulunduruyordu.