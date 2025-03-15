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Manchester City ile Brighton, Premier Lig'in 29. haftasında karşı karşıya geldi.

Etihad Stadiumu'nda oynanan müsabaka 2-2'lik eşitlikle sonuçlanırken, Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland, Premier Lig'de bir kez daha tarihe geçti.

Mücadelenin 11. dakikasında penaltının başına geçen Norveçli oyuncu, topu fileleri göndererek Premier Lig tarihinde 100 gol katkısına en az maçta ulaşan futbolcu oldu.

Premier Lig'de şu ana kadar 84 gol ve 16 asist yapan Haaland, 100 gol katkısına 94 maçta ulaşmış oldu.

Daha önce Alan Shearer 100, Eric Cantona ve Mohamed Salah 116, Sergio Aguero ise 118 maçta bu başarıyı yakalamıştı.