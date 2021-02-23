Erling Haaland pişmanlığı! Beğenilmeyip alınmamıştı...

Spor Arena Dış Haber | Borussia Dortmund forması ile gösterdiği performans ile kendisine hayran bırakan ve Avrupa futbolunun geleceğine damga vurması beklenen Erling Haaland için İngiltere'den flaş bir iddia ortaya atıldı.

Everton'un transferden sorumlu eski yöneticisi Ian Atkins, Haaland'ın Molde'ye transfer olmadan önce Everton tarafından denendiğini ancak Haaland'ın beğenilmediğini ve yetersiz bulunduğunu söyledi.

''4 GÜN DENENDİ, YETERLİ BULUNMADI''

Atkins, ''Scout ekibimiz Haaland'ı izlemiş ve ona tam puan vermişti. Everton akademisinde 4 gün denendi. Ancak denemelerde yeterince iyi olmadığına karar verildi. Scout ekibimizin başı Brian King onun gerçekten yetenekli olduğunu söylüyordu ama denemelerde beğenilmeyince elden kaçmış oldu.'' sözlerini kullandı.

PİYASA DEĞERİ 110 MİLYON EURO

Haaland, henüz 20 yaşında müthiş bir performans ortaya koyarken kısa süre içinde Avrupa'nın elit forvetleri arasına girdi. Dünya devlerinin peşinde olduğu Norveçli golcünün güncel piyasa değeri ise 110 milyon euro olmuş durumda.

GALATASARAY İDDİASI

Haaland, Everton'a transfer olamayınca önce Molde, sonra Salzburg ve Dortmund'a gitmiş, attığı gollerle herkesi büyülemişti.

Geçmiş dönemlerde de Erling Haaland'ın Molde'de oynadığı yıllarda Galatasaray'a önerildiği ancak sarı kırmızılı takımın Norveçli golcü için istenen 3 milyon euro bonservis ücretini fazla bulduğu iddia ediliyordu.

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