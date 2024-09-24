Erling Haaland önce Arteta'ya sataştı sonra ise Gabriel Jesus'a hakaret etti: Aptal palyaço

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İngiltere Premier Lig'in beşinci haftasında Manchester City evinde Arsenal'i ağırladı. Maç 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

Gergin geçen karşılaşmanın sonunda Manchester City'nin yıldız futbolcusu Erling Haaland'ın Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta'ya ve rakibi Gabriel Jesus'a söylediği sözler İngiltere'de gündem oldu.

ARTETA'YA LAF ATTI

Maç sonunda çekilen görüntülerde Erling Haaland'ın oldukça sinirli olduğu görüldü. 90 dakikanın tamamlanmasının ardından futbolcularını tebrik etmek için saha içine giren Mikel Arteta'yı gören Norveçli futbolcu, "Mütevazi olun." diyerek İspanyol teknik adama sataştı.

GABRIEL JESUS'A APTAL PALYAÇO DEDİ

Haaland'ın teknik direktörüne yönelik sözler sarf ettiğini gören Gabriel Jesus hemen Norveçli futbolcunun yanına gitti ve şu sözleri söyledi: "Ne, ne, ne, ne? Neler söylüyorsun? Neden bu şekilde konuşuyorsun?". Norveçli yıldız ise bu soruya hakaretle karşılık verdi: "Neler mi söylüyorum? Yanımdan derhal uzaklaş, aptal palyaço."

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ARTETA ARAYA GİRDİ

İkili arasındaki gerginliğin büyüyeceğini fark eden Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, oyuncusu Gabriel Jesus'a seslenerek oyuncusunu olay yerinden uzaklaştırdı.

GABRIEL'İN KAFASINA DA TOP FIRLATMIŞTI

2-2 biten karşılaşmaya gergin tavırlarıyla damga vuran Erling Halland, maç içinde yaptığı hareketle de futbolseverleri şoka uğratmıştı. Manchester City'nin 90+8. dakikada bulduğu beraberlik golünün ardından topu rakip filelerden alan yıldız futbolcu, topu arkası dönük olan Gabriel'in kafasına fırlatmıştı.

GABRIEL'DEN AÇIKLAMA

Maçın ardından İngiliz spor kanalı TNT Sports'a konuşan Gabriel, yaşananlar hakkında şunları söyledi: "Bu bir savaş. Provokasyon futbolda normal bir şey. Şimdi her şey bitti ve biz onları kendi evimizde bekliyor olacağız."

IAN WRIGHT'DAN HAALAND'A TEPKİ: "KORKAK"

Arsenal'in kulüp efsanelerinden biri olan Ian Wright, yaşanan bu gelişmelerin ardından Erling Haaland'a tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklama yayınlayan Wright, "Haaland'ın korkaklığı beni sinirlendirdi. Gabriel ona bakmadığı halde topu kafasına fırlattı. Eğer gerçekten cesareti olsaydı bunu Gabriel ona bakarken yapardı. Haaland'ın bundan daha büyük olduğunu düşünürdüm." ifadelerini kullandı.