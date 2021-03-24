Erling Haaland için uyarı! 9 gol atmıştı...

Spor Arena Dış Haber | Erling Haaland, son 1.5 yıldır gösterdiği performansla büyülerken Avrupa'nın dev takımlarını peşinden sürüklemeye devam ediyor. Haaland'ın 30 Mayıs 2019'da oynanan Norveç - Honduras U20 karşılaşmasında ortaya koyduğu performans ise bugünlere geleceğinin habercisiydi.

Polonya'da düzenlenen FIFA U20 Dünya Kupası'nda Norveç'in Honduras'ı 12-0 yendiği maçta Haaland tam 9 gol birden atmıştı.

''RAHATSIZ OLDUM 9 DEĞİL, 11 ATABİLİRDİM''

Attığı 9 gol ile birden tüm dikkatleri üzerine çeken Haaland, o maçın ardından Norveç Futbol Federasyonu'nun internet sitesine verdiği röportajda ''Çift haneli gol sayısına ulaşabilirdim. Bunu çok istedim ama tek hanede kaldım. Maçın son dakikalarında kaçırdığım gol beni biraz rahatsız etti. Oturup neyi yanlış yaptığımı düşüneceğim ve bunun üzerine çalışacağım.'' sözlerini kullanmıştı.

Tüm gözlemcilerin dikkatini çeken o maçın üstünden 2 sene geçtikten sonra maçı canlı izleyen Honduraslı menajer Jose Luis Rodriguez, Haaland hakında itiraflarda bulundu.

''MAÇ SONU AĞLIYORLARDI, ÇOK ACI VERİCİYDİ''

Norveç basınına konuşan Rodriguez, ''O maç tam bir kabustu. Çocuklar adeta yıkılmıştı. Uzun süre boyunca bunun üstesinden gelemedik, hep aklımıza geldi. O maçtan önce Haaland'ı tanımıyorduk. Dünya Kupası'nda oynadığınızda daha farklı şeyler bekliyorsunuz ama Haaland ilk dakikadan beri bizi mahvetti. Yalan söyleyemeyeceğim, o maçı izlemek çok acı vericiydi. Futbolcular maç sonu ağlıyordu, ülkeye döndüğümüzde herkes bu maçı konuşuyordu. Kimsenin yüzüne bakamadık. Haaland her gol attığında bu maçı hatırlıyoruz.'' sözlerini kullandı.

''DİKKAT! BUNU TEKRAR YAPABİLİR!''

Rodriguez, Dünya Kupası elemelerinde Türkiye ile aynı grupta bulunan Norveç'in Cebelitarık ile oynayacağı maç için konuşurken ''Haaland tekrar böyle bir şey yapabilir. Tekrar bir maçta 9 gol atabilir. Belki daha fazlasını da atabilir.'' dedi.

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