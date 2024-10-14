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Erling Haaland hezimet sonrası özür diledi

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#Futbol#Norveç#Erling Haaland
Erling Haaland hezimet sonrası özür diledi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 14, 2024 20:55

Norveçli golcü Erling Haaland, Uluslar Ligi'nde Avusturya'ya 5-1 kaybettikleri maçın ardından özür diledi.

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Manchester City'nin Norveçli golcüsü Erling Haaland, Uluslar Ligi'nde Avusturya'ya 5-1'lik skorla mağlup oldukları maçın ardından özür açıklaması yaptı.

Martin Odegaard'ın yokluğunda sahaya kaptan olarak çıkan Haaland, 5-1'lik hezimet sonrası açıklama yapmadığı için çok eleştirildi.

Norveçli golcü, eleştirilerin ardından, "Benim için çok kötü bir maçtı. Herkesten özür dilerim. Kasım ayındaki maçlarda hedefimiz altı puan." açıklaması yaptı.

Norveç, Uluslar Ligi'nin kasım ayında Slovenya ile deplasmanda, Kazakistan'la ise evinde karşı karşıya gelecek.

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#Futbol#Norveç#Erling Haaland

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