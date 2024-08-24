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Erling Haaland coştu, Manchester City farka koştu! Maçta 5 gol, 1 penaltı

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#Premier Lig#Manchester City#Ipswich Town
Erling Haaland coştu, Manchester City farka koştu Maçta 5 gol, 1 penaltı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 24, 2024 19:51

İngiltere Premier Lig 2. haftasında Manchester City, Erling Haaland'ın hat-trick yaptığı maçta Ipswich Town'ı 4-1 yendi.

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İngiltere Premier Lig 2. hafta maçında Manchester City, sahasında Ipswich Town ile karşı karşıya geldi.

Etihad'daki maçta Manchester City, Ipswich Town'ı 4-1'lik skorla mağlup etti.

Manchester City'ye galibiyeti getiren golleri biri penaltıdan olmak üzere 12, 16 ve 88. dakikalarda Erling Haaland ve 14. dakikada Kevin De Bruyne kaydetti. Ipswich Town'ın golünü ise 7. dakikada Samuel Szmodics attı.

Ipswich Town karşılaşmasında hat-trick yapan Norveçli yıldız, ligde iki haftada 4 gole ulaştı.

İLKAY GÜNDOĞAN GERİ DÖNDÜ

Manchester City'ye geri dönen İlkay Gündoğan ise karşılaşmanın 71. dakikasında Jeremy Doku'nun yerine oyuna dahil oldu.

Erling Haaland coştu, Manchester City farka koştu Maçta 5 gol, 1 penaltı

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CITY 2'DE 2 YAPTI

Manchester City, bu galibiyetle sezona 2'de 2 ile başladı ve puanını 6 yaptı.

Liverpool mağlubiyetinin ardından Manchester City'ye de kaybeden Ipswich Town, iki haftayı puansız kapattı.

Manchester City, ligin üçüncü haftasında West Ham United deplasmanına gidecek. Ipswich Town sahasında Fulham'ı konuk edecek.

 

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#Premier Lig#Manchester City#Ipswich Town

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