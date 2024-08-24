Erling Haaland coştu, Manchester City farka koştu! Maçta 5 gol, 1 penaltı

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İngiltere Premier Lig 2. hafta maçında Manchester City, sahasında Ipswich Town ile karşı karşıya geldi.

Etihad'daki maçta Manchester City, Ipswich Town'ı 4-1'lik skorla mağlup etti.

Manchester City'ye galibiyeti getiren golleri biri penaltıdan olmak üzere 12, 16 ve 88. dakikalarda Erling Haaland ve 14. dakikada Kevin De Bruyne kaydetti. Ipswich Town'ın golünü ise 7. dakikada Samuel Szmodics attı.

Ipswich Town karşılaşmasında hat-trick yapan Norveçli yıldız, ligde iki haftada 4 gole ulaştı.

İLKAY GÜNDOĞAN GERİ DÖNDÜ



Manchester City'ye geri dönen İlkay Gündoğan ise karşılaşmanın 71. dakikasında Jeremy Doku'nun yerine oyuna dahil oldu.

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CITY 2'DE 2 YAPTI



Manchester City, bu galibiyetle sezona 2'de 2 ile başladı ve puanını 6 yaptı.

Liverpool mağlubiyetinin ardından Manchester City'ye de kaybeden Ipswich Town, iki haftayı puansız kapattı.



Manchester City, ligin üçüncü haftasında West Ham United deplasmanına gidecek. Ipswich Town sahasında Fulham'ı konuk edecek.