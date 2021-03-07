Erling Haaland büyülemeye devam ediyor! Bayern Münih'ten transfer açıklaması

Bundesliga'da Der Klassiker'de Bayern Münih, Borussia Dortmund'u 4-2 yenerken Erling Haaland - Robert Lewandowski kapışması izleyenleri büyüledi. Dortmund'un 20 yaşındaki forveti Haaland, ilk 9 dakikada Bayern Münih'e 2 gol birden atarken maçın 60. dakikasında sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Haaland'ın çıkmasının ardından Bayern Münih baskısını arttırırken son dakikalarda bulduğu iki golle maçı 4-2 kazanıp liderliğini sürdürdü. Bayern'in Polonyalı golcüsü Lewandowski 3 gol atsa da maçın ardından gündemde Erling Haaland vardı...

''SAKATLIĞI CİDDİ DEĞİL''

Dortmund Teknik Direktörü Edin Terzic, maç sonu Haaland'ın sakatlğı hakkında konuşurken ''Küçük bir esnemesi oldu ama ciddi bir problemi yok. Haftalardır her maçımızda oynuyor. Şimdi dikkatli olup onu korumalıyız. Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağımız Sevilla maçında sahada olacağını düşünüyorum.'' dedi.

''LEWANDOWSK'NIN HALEFİ OLABİLİR Mİ?''

Bayern Münih Teknik Direktörü Hansi Flick ise Haaland'ın Bayern'e transfer olup olmayacağı konusunda açıklamalarda bulundu. Zorlu maç sonrası konuşan Flick, ''Haaland, Bayern Münih'te Lewandowski'nin halefi olabilir mi?'' sorusuna şu yanıtı verdi;

''MÜTHİŞ BİR HIZI VAR, ÇOK İYİ BİTİRİCİ''

''Hayatta her şey mümkün. Hiçbir şeyi göz ardı edemeyiz. Ancak bu ihtimal çok uzak gibi gözüküyor. Dortmund ile uzun süreli bir sözleşmesi var ve birçok üst düzey takım için Haaland ciddi bir seçenek. Müthiş bir dinamizmi ve hızı var. Ayrıca çok iyi bir bitirici. Lewandowski zaten kendini defalarca kanıtlamış birisi ve inanılmaz bir performans sergiliyor.''

Piyasa değeri 110 milyon euro olan Norveçli golcü, bu sezon Dortmund formasıyla Bundesliga'da 19 maça çıkarken 19 gol ve 5 asist kaydetti.

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