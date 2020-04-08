Erling Haaland: Alexander Sörloth fantastik işler yapıyor

Borussia Dortmund forması giyen Erling Haaland, Trabzonspor'da top koşturan vatandaşı Alexander Sörloth hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.

433 isimli spor platformunun Instagram canlı yayınına katılan Haaland, "Trabzonspor'da fantastik işler yapıyor. Milli takımda birlikte zaman geçiriyoruz. Bu sezon Türkiye'de gerçekten fantastik işler yapıyor. Onu bu şekilde görmek sevindirici." dedi.

"DOĞRULARI YAPARSAK GELECEĞİMİZ PARLAK"

"Norveç'den son zamanlarda birçok iyi oyuncu çıktı. Devamı da geliyor, benden daha genç oyuncular yetişiyor. Birçok yeteneğe sahipler. Eğer bu şekilde sıkı çalışmaya devam edersek güzel bir gelecek bizi bekliyor. Doğruları yapmaya devam ettikçe geleceğimiz parlak..."