Erling Braut Haaland'ı Misli.com'da CANLI İZLE! Dortmund'un iddaa oranı...

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BORUSSIA DORTMUND - EINTRACHT FRANKFURT

2020'ye 3 maçlık galibiyet serisiyle giren Borussia Dortmund, BayArena'da Leverkusen'e 4-3 kaybedip zirve yarışında yara aldı.

Emre Can, Dortmund formasıyla ilk maçında müthiş bir gol attı ama Marco Reus sonrası Julian Brandt'ı da kaybettiler.

Bu sezon tüm kulvarlarda 29 resmi maçta süre alan Brandt, 15 gole katkı (7 gol 8 asist) yapmıştı.

Eintracht Frankfurt ise Commerzbank Arena'da Augsburg'u 5-0'la geçerken Timothy Chandler ve Filip Kostic ön plandaydı.

Farklı galibiyet ile Bundesliga'da 4 maçlık bir yenilmezlik serisi yakalamış oldular. 10 puanlık bu seri öncesi üst üste 7 maç kazanamamışlardı.

Bundesliga'da 22. maç haftasının açılış mücadelesine karşılaşma öncesinde TEK MAÇ fırsatıyla iddaa oynayabilir, ilk düdükle birlikte Misli.com'da CANLI BAHİS keyfi yaşayabilirsiniz... Bu maçı Misli.com'dan CANLI olarak izleyebileceğinizi de sakın unutmayın!

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Dortmund'un Bundesliga'da oynadığı son 12 maç "2.5 ÜST" bitti. Bu 12 maçın 7'sinde karşılıklı gol izledik.

- Frankfurt son 4 lig maçında yenilgi yüzü görmedi! (3 galibiyet - 1 beraberlik)

- İki takım arasında oynanan son 7 maçta Frankfurt galibiyeti yok ama tüm maçlar "KG VAR" bitti. Bu 7 maçın 6'sında 2.5 gol barajı aşıldı.

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu mücadeleyi kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih, Dortmund galibiyeti!

Üyelerin %37'den fazlası Dortmund'un Sıgnal Iduna Park'ta hata yapmayacağını düşünüyor.

%34'lük kesim ise "Dortmund 2.5 ÜST" tercihine yönelmiş durumda ve ev sahibinden bu maçta en az 3 gol bekliyor...

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Salzburg sonrası Dortmund'da da gollerine devam eden Haaland'ı yakından tanıyalım...