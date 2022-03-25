Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Erlin Haaland'dan Manchester City'nin teklifine olumsuz yanıt! Transfer...

#Transfer#Manchester City#Dortmund
Erlin Haalanddan Manchester Citynin teklifine olumsuz yanıt Transfer...

Borussia Dortmund'un golcüsü Erling Haaland'ın, Manchester City'nin yaptığı haftalık 600 bin euroluk maaş teklifini reddettiği belirtildi.

Haberin Devamı

Avrupa'da birçok kulübün transfer yarışına gitdiği Borussia Dortmund'un yıldızı Erling Haaland için flaş bir iddia ortaya atıldı.

İspanya basınından AS'ta yer alan habere göre; Erling Haaland Manchester City'nin menajeri Mino Raiola'ya gönderdiği haftalık 600 bin Euro'luk büyük teklifi kabul etmedi.

28 MİLYON EUROYA İKNA OLMADI

Haaland'ın, İngiliz ekibinden gelen teklifi kabul etseydi, 27-28 milyon euro yıllık kazanacağı ve bu rakamlarla en çok kazanan oyunculardan biri olacağı belirtildi. Yıldız futbolcunun ise bu yüksek teklife rağmen ikna olmadığı aktarıldı.

BARCELONA VE REAL MADRID İSTİYOR

Yıldız futbolcunun transferi için Real Madrid ile Manchester City çekişirken, Barcelona'nın da devrede olduğu belirtiliyor.

Bu sezon Borussia Dortmund formasıyla 23 maça çıkan Erling Haaland, 23 gol ve 6 asist lik performansa imza attı.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Manchester City#Dortmund

BAKMADAN GEÇME!

4 ŞEHİR 4 KADIN | Yerle bir olan kentlerden sağ kurtulan kadınların hikâyeleri...

4 ŞEHİR 4 KADIN | Yerle bir olan kentlerden sağ kurtulan kadınların hikâyeleri...

#Ukrayna-Rusya Savaşı
Savaşın görünmez kahramanları... Ukraynada internet nasıl kesilmiyor

'Savaşın görünmez kahramanları'... Ukrayna'da internet nasıl kesilmiyor?

#Rusya Ukrayna Savaşı
SAVAŞIN 1 AYI | Ukrayna, Rus ordusuna karşı direnmeyi hangi askeri taktiklerle başardı

SAVAŞIN 1 AYI | Ukrayna, Rus ordusuna karşı direnmeyi hangi askeri taktiklerle başardı?

#Ukrayna-Rusya Savaşı

BAKMADAN GEÇME!

4 ŞEHİR 4 KADIN | Yerle bir olan kentlerden sağ kurtulan kadınların hikâyeleri...

4 ŞEHİR 4 KADIN | Yerle bir olan kentlerden sağ kurtulan kadınların hikâyeleri...

#Ukrayna-Rusya Savaşı
Savaşın görünmez kahramanları... Ukraynada internet nasıl kesilmiyor

'Savaşın görünmez kahramanları'... Ukrayna'da internet nasıl kesilmiyor?

#Rusya Ukrayna Savaşı
SAVAŞIN 1 AYI | Ukrayna, Rus ordusuna karşı direnmeyi hangi askeri taktiklerle başardı

SAVAŞIN 1 AYI | Ukrayna, Rus ordusuna karşı direnmeyi hangi askeri taktiklerle başardı?

#Ukrayna-Rusya Savaşı