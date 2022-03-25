Erlin Haaland'dan Manchester City'nin teklifine olumsuz yanıt! Transfer...

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Avrupa'da birçok kulübün transfer yarışına gitdiği Borussia Dortmund'un yıldızı Erling Haaland için flaş bir iddia ortaya atıldı.

İspanya basınından AS'ta yer alan habere göre; Erling Haaland Manchester City'nin menajeri Mino Raiola'ya gönderdiği haftalık 600 bin Euro'luk büyük teklifi kabul etmedi.

28 MİLYON EUROYA İKNA OLMADI

Haaland'ın, İngiliz ekibinden gelen teklifi kabul etseydi, 27-28 milyon euro yıllık kazanacağı ve bu rakamlarla en çok kazanan oyunculardan biri olacağı belirtildi. Yıldız futbolcunun ise bu yüksek teklife rağmen ikna olmadığı aktarıldı.

BARCELONA VE REAL MADRID İSTİYOR

Yıldız futbolcunun transferi için Real Madrid ile Manchester City çekişirken, Barcelona'nın da devrede olduğu belirtiliyor.

Bu sezon Borussia Dortmund formasıyla 23 maça çıkan Erling Haaland, 23 gol ve 6 asist lik performansa imza attı.

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