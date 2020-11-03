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Futbol
Efkan BUCAK
Haber Giriş: 03.11.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Erken goller stres getirdi

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Erken goller stres getirdi
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Dünkü maçta Hatay biraz daha etkiliydi.

Antakya Atatürk Stadı’nda ilk 8 dakikada erken gelen karşılıklı birer gol tempolu ve heyecanlı bir müsabaka vaat etse de beklenen olmadı. Yorgunluğun başgösterdiği son 7-8 dakikalık kısmı saymazsak iki ekip de atmaktan çok attırmamak odaklı bir futbol sergiledi. Golllerin kanat organizasyonlarından gelmesinden midir bilinmez, hem Hatayspor hem de Sivasspor sonraki bölümlerde de kanatlardan sayı bulmaya çalıştı. Her iki ekip ileride pres yaparken, hücum yapan taraf hazırlık paslarının ardından uzun toplarla sol ve sağ açıklarını kaçırmaya çalıştı. Oyunun geneline bakıldığında bol bol isabetsiz orta, bol bol hatalı pas izledik. Ev sahibi Hatayspor bu ortalarda doğru adamı buldu, hatta bir kez ağları bile havalandırdı ancak gelin görün ki Diouf -gerçekten de- ofsayttaydı. Bunun dışında günündeki Sivas kalecisi Samassa maç boyunca çok güzel iki kurtarışa imza attı. Hataysporlu file bekçisi Munir ise maç boyunca çok spektaküler bir kurtarış yapmak zorunda kalmadı. Bununla beraber Faslı kaleci yerinde müdahaleleri, yer tutuşuyla çok iyi bir transfer olduğunu gösterdi. Hatay’da Riberio’nun atılması maça da hareket getirdi. İki ekip de açık oynayınca daha etkili olan taraf ev sahibi oldu. Sonuçta iki ekibi de üzmeyecek bir skor ortaya çıktı.

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