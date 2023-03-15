Erkekler Voleybol 2. Lig Play-Off’unda anlamlı karşılaşma: Depremzede Abdülkadir Terlik’in en duygusal maçı

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Depremde İskenderun’da yaşayan annesi, babası, ağabeyi, ablası ve 40 günlük yeğenini kaybeden, sonrasında Hürriyet’te yayımlanan ‘Pes etmeyeceğim’ başlıklı röportajıyla Fenerbahçe yönetiminin dikkatini çekerek sarı lacivertli kulübün 2. ligdeki voleybol takımına transfer edilen Abdülkadir Terlik, dün hayatının en duygusal maçını oynadı.

Abdülkadir, Çorum’daki 2. Lig Play-off müsabakalarında eski takımı Kilis Gençlik Spor’un formasıyla, yeni kulübü Fenerbahçe’ye karşı mücadele etti. Genç voleybolcu, sarı lacivertlilerin 3-1 kazandığı karşılaşma sonrası duygularını Hürriyet’e anlattı:

Gözden Kaçmasın Tüm ailesini depremde kaybeden Abdulkadir Terlik hayata sıkı sıkıya tutundu: Ailem için dimdik ayakta durup pes etmeyeceğim Haberi görüntüle

“Maça çıkarken karmaşık duygular içindeydim ama eski takımımla Fenerbahçe’ye karşı kazanmayı çok istedim. Çünkü Kilis Gençlik Spor’daki arkadaşlarımla deprem anını yaşamak ve acısını paylaşmak, aramızda çok güçlü bir bağ oluşturdu.

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ELiMDEN GELENi YAPTIM

Bu yüzden kalbimde Fenerbahçe aşkı olmasına rağmen sahada Kilis için elimden gelenin en iyisini yapmaya çabaladım. Maçı kaybettik ama iki hocam da iyi oynadığımı söyleyince mutlu oldum.”

Çorum’da dün başlayan ve 3 gün sürecek müsabakalar sonucunda ilk 8’e giren takımlar final serisine yükselecek. Bu 8 takım 21 Mart’ta tekrar Çorum’a gelip 2 gruba bölünerek maç yapacak ve gruplarında lider olacak takımlar 1. Lig’e çıkacak.

Fenerbahçe Başantrenörü Ali Yılmaz ise, “Bu sezon 14 maçtır kaybetmeyen takım ünvanlıyla çıktığımız bu maçı da kazanıp serimizi 15 yaptık. Oyuncumuz Arda Şenay18 sayı kazandı. Şimdi hedefimiz 1. Lige yükselmek. Abdülkadir de Kilis formasıyla gerçekten çok iyi oynadı, geleceği çok parlak bir pasör. Servis karşılamaların hepsinde çok başarılı oldu” dedi.