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Haber Giriş: 17.11.2020 - 22:14 | Son Güncelleme:

Erkekler sezon sonu turnuvasında Avusturyalı Thiem, İspanyol Nadal'ı 2-0 mağlup etti

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Erkekler sezon sonu turnuvasında Avusturyalı Thiem, İspanyol Nadal'ı 2-0 mağlup etti
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Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nde Avusturyalı Dominic Thiem, İspanyol Rafael Nadal'ı 2-0 yendi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen ve erkekler dünya sıralamasının ilk 8 basamağındaki tenisçileri karşı karşıya getiren ATP Finalleri, üçüncü gün maçlarıyla devam etti.

Londra 2020 Grubu karşılaşmalarının oynandığı üçüncü günün açılış maçında, 2 numaralı seribaşı Nadal ile 3 numaralı seribaşı Thiem karşılaştı.

İki saat 26 dakika süren mücadelede rakibini 7-6'lık setlerle 2-0 mağlup eden Thiem, geçen yıl final oynadığı sezon sonu turnuvasında ikinci galibiyetini aldı. Nadal ise ikinci maçında ilk yenilgisini yaşadı.

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