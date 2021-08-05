Erkekler dekatlonda Kanadalı Damian Warner, olimpiyat rekoru kırarak şampiyon oldu

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda atletizm finalleri devam ediyor.

Dekatlonda sporcular, 100 metre, uzun atlama, gülle atma, yüksek atlama, 400 metre, 110 metre engelli, disk atma, sırıkla atlama, cirit atma ve 1500 metre yarışlarında için ter döktü.

Kanadalı Warner, 9018 puanla ilk sırada yer aldı ve Çek dekatlet Roman Sebrle'nin 8893 puanla Atina 2004'te kırdığı rekoru geliştirdi. Rio 2016'da bronz madalya alan Warner, Tokyo'da kürsünün ilk basamağına çıktı.

Dünya rekortmeni Fransız Kevin Mayer, 8726 puanla Rio'nun ardından Tokyo'da da gümüş madalya elde etti. Avustralyalı Ashley Moloney ise 8649 puanla bronz madalyanın sahibi oldu.