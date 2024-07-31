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Erkekler 800 metre serbest stil yüzmede olimpiyat rekoru kırıldı

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#Paris2024#Daniel Wiffen#Olimpiyat Oyunları
Erkekler 800 metre serbest stil yüzmede olimpiyat rekoru kırıldı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2024 02:36

Erkekler 800 metre serbest stil yüzmede İrlandalı Daniel Wiffen, Ukraynalı Mykhailo Romanchuk ait olan 7 dakika 41 saniye 28 saliselik olimpiyat rekorunu kırarak altın madalya kazandı.

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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın yüzme branşında erkekler 800 metre serbest stilde olimpiyat rekoru kırıldı.

Paris'teki La Defense Arena'da gerçekleştirilen yarışta İrlandalı Daniel Wiffen, altın madalyaya uzandı.

İrlandalı yüzücü, 7 dakika 38 saniye 19 saliselik derecesiyle yeni olimpiyat rekorunun da sahibi oldu.

Bir önceki rekor, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda Ukraynalı Mykhailo Romanchuk tarafından 7 dakika 41 saniye 28 saliselik dereceyle kırılmıştı.

ABD'li Bobby Finke 7 dakika 38 sanile 75 saliselik dereceyle gümüş madalya kazanırken, İtalyan yüzücü Gregorio Paltrinieri ise 7 dakika 39 saniye 38 saliseyle bronz madalyaya uzandı.

Madalya kazanan üç yüzücünün de Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda kırılan rekoru geçmesi dikkati çekti.

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#Paris2024#Daniel Wiffen#Olimpiyat Oyunları

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