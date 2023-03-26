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Erkek Kata Milli Takımımız Avrupa şampiyonu!

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#Karate#Kata#Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası
Erkek Kata Milli Takımımız Avrupa şampiyonu
Oluşturulma Tarihi: Mart 26, 2023 14:38

Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş ve Enes Özdemir'den oluşan Erkekler Kata Milli Takımımız, finalde ev sahibi İspanya'yı yenerek Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

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Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nda Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş ve Enes Özdemir'den oluşan Erkekler Kata Takımımız, finalde ev sahibi İspanya'yı mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

 

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#Karate#Kata#Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası

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