Erkek Kata Milli Takımımız Avrupa şampiyonu!

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Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nda Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş ve Enes Özdemir'den oluşan Erkekler Kata Takımımız, finalde ev sahibi İspanya'yı mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.
🇹🇷 ERKEKLER KATA MİLLİ TAKIMIMIZDAN ALTIN MADALYA! 🥇— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) March 26, 2023
🥋 Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nda Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş ve Enes Özdemir'den oluşan Erkekler Kata Takımımız, ev sahibi İspanya'iyı mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.
👏 Tebrikler milli takım! pic.twitter.com/TD2PY7LoSy