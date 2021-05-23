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Futbol
Haber Giriş: 23.05.2021 - 14:19 | Son Güncelleme:

Erkek Kata Milli Takımı Avrupa şampiyonu oldu!

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Erkek Kata Milli Takımı Avrupa şampiyonu oldu!

Erkek Kata Milli Takımı, 55. Avrupa Karate Şampiyonası'nda büyük bir başarı elde etti ve altın madalya kazandı.

Hırvatistan'ın Porec kentinde devam eden 55. Avrupa Karate Şampiyonası'nda Erkek Kata Milli Takımı, altın madalya kazandı.

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyonanın beşinci gününde Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş ve Enes Özdemir’den oluşan Erkek Kata Milli Takımı tatamiye çıktı.

Finalde İspanya ile karşı karşıya gelen ay-yıldızlı ekip, rakibine üstünlük sağlayarak Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Erkek Kata Milli Takımı Avrupa şampiyonu oldu

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