Erkek basketbolunda derbi heyecanı! Beşiktaş'ın konuğu Galatasaray...

Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak maç, saat 15.15'te başlayacak.

Ligde iyi bir sezon geçiren siyah-beyazlı ekip, 17 karşılaşmada 8 galibiyet, 9 mağlubiyet yaşadı. Beşiktaş, haftaya 7. sırada girdi.

Sıkıntılı bir sezon yaşayan ve son olarak Ekrem Memnun'un takımın başına geçtiği sarı-kırmızılılar ise 6 galibiyet, 11 yenilgiyle 13. sırada yer aldı.

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