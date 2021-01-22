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Basketbol
AA
Haber Giriş: 22.01.2021 - 14:34 | Son Güncelleme:

Erkek basketbolunda derbi heyecanı! Beşiktaş'ın konuğu Galatasaray...

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Erkek basketbolunda derbi heyecanı! Beşiktaş'ın konuğu Galatasaray...
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ING Basketbol Süper Lig'inin 18. haftasındaki derbide yarın Beşiktaş Icrypex, Galatasaray'ı konuk edecek.

Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak maç, saat 15.15'te başlayacak.

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımına yeni isim sponsoru
Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'na yeni isim sponsoru

Ligde iyi bir sezon geçiren siyah-beyazlı ekip, 17 karşılaşmada 8 galibiyet, 9 mağlubiyet yaşadı. Beşiktaş, haftaya 7. sırada girdi.

Sıkıntılı bir sezon yaşayan ve son olarak Ekrem Memnun'un takımın başına geçtiği sarı-kırmızılılar ise 6 galibiyet, 11 yenilgiyle 13. sırada yer aldı.

 

Erkek basketbolunda derbi heyecanı Beşiktaşın konuğu Galatasaray...

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