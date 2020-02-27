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Futbol
Haber Giriş: 27.02.2020 - 09:51,Son Güncelleme:/

Erkan Zengin'den müthiş performans! Süper Lig'e doğru...

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Erkan Zengin'den müthiş performans! Süper Lig'e doğru...
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TFF 1.Lig'de son olarak Menemenspor'u deplasmanda 3-2 yenen Adana Demirspor takımında deneyimli oyuncu Erkan Zengin farkını ortaya koymaya başladı. Devre arasında takıma katılan oyuncu 7 maçta 2 gol 8 asistlik performans ile 10 gol katkısı yaptı.

TFF 1.Lig'de dün Ekol Göz Menemenspor karşısında deplasmanda 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazanan Adana Demirspor takımında deneyimli oyuncu Erkan Zengin farkını ortaya koymaya başladı. Devre arasında takıma katılan Erkan Zengin, oynadığı 7 maçta 2 gol 8 asistlik performans ile toplam 10 gol katkısı yaptı ve büyük etki gösterdi.

Üç deneyimli oyuncu takımı sırtladı: Volkan Şen, Mehmet Akyüz, Erkan Zengin

Adana Demirspor'un kadrosunda yer alan üç deneyimli oyuncu takımı sırtlamaya devam ediyor. Adana ekibi ligin ikinci yarısında 5 galibiyet 1 beraberlik 1 yenilgi ile 17 puan alıp ene başarılı takım olurken Erkan Zengin 2 gol - 8 asist, Volkan Şen 3 gol - 4 asist, Mehmet Akyüz ise 4 gol - 2 asist yaptı.

Adana Demirspor ligin en golcü takımı oldu

Adana Demirspor son dönemde gösterdiği performans ile 23 maçta 46 gole ulaştı ve maç başına 2,0 ortalama ile ligin en golcü takımı oldu. 

Ligde 3. sırada

Adana Demirspor, 24. haftası geride kalan TFF 1. Lig'de 48 puanla lider Hatayspor ve 42 puanlı 2. BB Erzurumspor'un ardından 40 puanla 3. sırada bulunuyor.

Erkan Zenginden müthiş performans Süper Lige doğru...

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