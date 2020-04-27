Erkan Zengin: İsveç'te ölsen daha iyi!

“İlk haftalarda büyük sürprizler çıkar” Liglerde yaşanan bu aranın ardından ilk maçlardan itibaren çok büyük sürpriz sonuçların çıkacağını da söyleyen Erkan Zengin, “En favori gördüğümüz takımları izlediğimiz zaman ‘Ne oldu acaba' diye soracağız. Bu dönemi kafada atlatmak çok kolay bir durum değil. Herkes bunu ilk kez yaşıyor ve ne yapacağını hala bilmiyor. Takımın en iyi futbolcusu bundan etkilendiğinde takımın performansı düşecek. Bir de 2-3 önemli futbolcunun bu durumdan etkilendiğini düşünürseniz, sıkıntı daha da büyük olacaktır. Ben çok eminim ki, büyük sürprizler ortaya çıkacaktır” dedi. Son olarak Adana Demirspor taraftarına seslenen Erkan Zengin, “Bu büyük taraftar Süper Lig'i hak ediyor. Adana Demirspor ve Eskişehirspor, taraftarıyla beraber Süper Lig'de olması gereken takımlar. Bunun dışında taraftarlarımızı biz de özledik, 2 aydır top oynamıyoruz, onlar da özlemiştir. Bu sene kalan 6 maçta en iyi sonuçları alarak onlara şampiyonluğu hediye etmek istiyoruz. Taraftarlarımız bunu hak ediyor” diyerek sözlerini tamamladı.