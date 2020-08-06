Erkan Genç kimdir? Konyaspor başkan adayı Erkan Genç hakkında bazı bilgiler

Erkan Genç, Konyaspor başkan adaylığı sebebiyle pek çok futbolseverin gündemindeki isim olmaya başladı. Aile şirketinin yönetim kurulunda yer alan Erkan Genç, daha önce de farklı bir kulüpte başkanlık deneyimini yaşamıştı. Peki, Konyaspor başkan adayı Erkan Genç kimdir nereli ve kaç yaşında? İşte, o bilgiler

ERKAN GENÇ KİMDİR?

Erkan Genç, 1977 Konya Kulu doğumludur. İlkokul ve Ortaokulu Kulu'da, liseyi Ankara Aydeniz Koleji'nde okumuştur.

1990 yılından beri Erser Grup şirketinde aktif olarak görev yapmaktadır.

Evlidir, 1 erkek 1 kız çocuk sahibidir.