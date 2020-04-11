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GeriFutbol Erkan Demirel: "Ligin kalan kısmının haziran ayında oynatılacağı kanaatindeyim..."
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Futbol
İHA
Haber Giriş: 11.04.2020 - 16:50,Son Güncelleme:

Erkan Demirel: "Ligin kalan kısmının haziran ayında oynatılacağı kanaatindeyim..."

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Erkan Demirel: "Ligin kalan kısmının haziran ayında oynatılacağı kanaatindeyim..."
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Yahyalıspor Teknik Direktörü Erkan Demirel, İHA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5. Grup'ta mücadele eden Yahyalıspor’da futbolcular çalışmalarını evlerinde sürdürüyorlar.

Liglerin ne zaman başlayacağı belirsizliği korurken, TFF’nin Mayıs ayı başında yapacağı toplantı sonrası beklenen kararın açıklanması bekleniyor.

Yahyalıspor Teknik Direktörü Erkan Demirel, İHA muhabirine yaptığı açıklamada “Tüm dünya zor bir süreçten geçiyor. Korona virüs sebebiyle oynanamayan ligin kalan kısmının Haziran ayında oynatılacağı kanaatindeyim. Bu durum futbolu ekonomik anlamda çok etkileyecek. Tüm dünyada artık çok yüksek bonservis bedelli transferlerin olmayacağı kanısındayım. Alt yapılara daha çok önem verilecek ve yabancı transferi kısmı de olsa kısıtlanacak, daha genç ve uygun maliyetteki yabancılar tercih edilecek. Olması gereken de aslında buydu. İnşallah ülke olarak en kısa sürede bu krizi atlatıp daha güzel bir geleceğe doğru hep birlikte yol alırız” dedi.

Erkan Demirel: Ligin kalan kısmının haziran ayında oynatılacağı kanaatindeyim...

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