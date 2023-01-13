Erik ten Hag'tan Wout Weghorst açıklaması!

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Beşiktaş-Kasımpaşa maçında attığı gol sonrasında taraftara veda eden Wout Weghorst için yeni açıklama geldi.

Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, Wout Weghorst ile ilgili konuştu.

Ten Hag, City derbisi öncesi yaptığı basın toplantısında transferin bitme aşamasında olduğunu söyledi.

Hag, "Transfere çok yaklaştık ama Manchester City maçında sahada olamayacak." dedi.

Hollandalı futbolcu, siyah beyazlı formayı sadece 18 resmi maçta giymesine karşın 9 gol, 3 asist gibi dikkat çeken bir grafik sergiledi.

3 MİLYON EURO KAZANACAK

Burnley, Weghorst için Beşiktaş’a erken fesih tazminatı olarak net 3 milyon euro ödeyecek.