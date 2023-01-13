Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLDÜNYA KUPASIPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Erik ten Hag'tan Wout Weghorst açıklaması!

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Weghorst#Beşiktaş
Erik ten Hagtan Wout Weghorst açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Ocak 13, 2023 17:16

Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, kadrolarına katmak üzere oldukları Wout Weghorst hakkında konuştu.

Haberin Devamı

Beşiktaş-Kasımpaşa maçında attığı gol sonrasında taraftara veda eden Wout Weghorst için yeni açıklama geldi.

Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, Wout Weghorst ile ilgili konuştu.

Ten Hag, City derbisi öncesi yaptığı basın toplantısında transferin bitme aşamasında olduğunu söyledi.

Hag, "Transfere çok yaklaştık ama Manchester City maçında sahada olamayacak." dedi.

Hollandalı futbolcu, siyah beyazlı formayı sadece 18 resmi maçta giymesine karşın 9 gol, 3 asist gibi dikkat çeken bir grafik sergiledi.

3 MİLYON EURO KAZANACAK

Burnley, Weghorst için Beşiktaş’a erken fesih tazminatı olarak net 3 milyon euro ödeyecek.

Gözden Kaçmasın

Eyüpspor, Mustafa Pektemekin transferini açıkladıEyüpspor, Mustafa Pektemek'in transferini açıkladı!Haberi görüntüle

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Weghorst#Beşiktaş

BAKMADAN GEÇME!

‘Küba Kraliçesi’nin sırlarla dolu hikâyesi | Her şey 1984 yılında bir akşam yemeği ile başladı, yıllar boyunca kimsenin ruhu bile duymadı

‘Küba Kraliçesi’nin sırlarla dolu hikâyesi | Her şey 1984 yılında bir akşam yemeği ile başladı, yıllar boyunca kimsenin ruhu bile duymadı

#İstihbarat
Top oynarken incitmişimdir diye önemsemedi ama neredeyse kolunu kaybedecekti Her dört kişiden biri omuz ağrısı yaşıyor... Hangi ağrıları ciddiye almalıyız

'Top oynarken incitmişimdir' diye önemsemedi ama neredeyse kolunu kaybedecekti! Her dört kişiden biri omuz ağrısı yaşıyor... Hangi ağrıları ciddiye almalıyız?

#Sağlık
11 SORUDA BELGE SKANDALI | Bidenın özel ofisinden gizli devlet belgeleri çıktı herkes Trumpı hatırladı... Bundan sonra ne olacak

11 SORUDA BELGE SKANDALI | Biden'ın özel ofisinden gizli devlet belgeleri çıktı herkes Trump'ı hatırladı... Bundan sonra ne olacak?

#Joe Biden