Erik ten Hag'ın kaderi Jose Mourinho'nun ellerinde! Fenerbahçe kazanırsa kovulacak...

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İngiliz ekibi Manchester United, Premier Lig'de ilk 7 haftanın sonunda 8 puan topladı ve ligin 14. basamağında.

Bu başlangıç Kırmızı Şeytanlar'ın tarihinin en kötü lig başlangıcı oldu. Bu durum teknik direktör Erik ten Hag'ın görevinin de tartışma konusu haline gelmesine sebep oldu. İngiliz basınından konuyla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

FENERBAHÇE'YE YENİLİRSE KOVULACAK

Football Insider'ın haberine göre yaklaşan Brentford ile Fenerbahçe maçları Hollandalı teknik adamın kaderini belirleyecek. Bu iki maçın kaybedilmesi halinde Erik ten Hag'ın görevine son verilecek.

DEVAM KARARI ÇIKMIŞTI

Tarihin en kötü lig başlangıcının ardından Manchester United Yönetim Kurulu, bu durumu görüşmek üzere geçtiğimiz salı günü toplanmıştı. Toplantıdan 54 yaşındaki hocayla yola devam kararı çıkmıştı.

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"HER ŞEYİ DÜZELTMEK ZAMAN ALACAK"

Erik ten Hag, Manchester United'ın kendi evinde Tottenham Hotspur'a 3-0 yenildiği maçın ardından basın mensuplarına hakkındaki iddialar ile ilgili şu açıklamayı yapmıştı: "Kovulacağımı düşünmüyorum. Hem de hiç. Birlikte savaşmaya karar verdik. Her şeyi düzeltmek zaman alacak ve bunun farkındayız."

GEÇEN SEZON SÖZLEŞMESİ UZATILDI

2023/2024 sezonunda da başarısız sonuçlar sebebiyle Erik Ten Hag'ın görevinden alınacağı iddia edilmişti.

Fakat sezon sonunda Manchester United, Manchester City'yi 2-1 mağlup ederek FA Cup'ı kazanmıştı. Bu kupa zaferinin ardından Hollandalı çalıştırıcının sözleşmesi 1 yıl daha uzatılmıştı.

MANCHESTER UNITED İLE 125 MAÇA ÇIKTI

Geleceği tartışma konusu olan Erik Ten Hag, Kırmızı Şeytanlar'ın başında şu ana kadar toplam 125 maça çıktı. Deneyimli teknik adam, bu maçlarda maç başına 1.86 puan ortalaması yakaladı.

Hollandalı çalıştırıcı aynı zamanda 2022/2023 sezonunda İngiltere Lig Kupası, 2023/2024 sezonunda ise FA Cup'ı kazanma sevinci yaşandı.

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FENERBAHÇE MAÇI 24 EKİM'DE

Erik ten Hag'ın kader maçı olacağı iddia edilen Fenerbahçe - Manchester United maçı 24 Ekim 2024 tarihinde yapılacak. Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda yapılacak olan mücadele 22.00'de başlayacak.

Turnuvanın ilk iki haftası sonunda Porto ve Twente ile berabere kalan Kırmızı Şeytanlar, Avrupa Ligi'nde 21. sırada bulunuyor.

BRENTFORD'U AĞIRLAYACAKLAR

Manchester United UEFA Uluslar Ligi için verilen ara sonrasındaki ilk maçını Brentford ile oynayacak. Old Trafford'da yapılacak olan mücadele 19 Ekim Cumartesi günü yapılacak ve saat 17.00'de başlayacak.