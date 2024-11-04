Erik Ten Hag gitti, Bruno Fernandes konuştu: 'Ondan özür diledim'

Haberin Devamı

İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında Manchester United evinde Chelsea'yi konuk etti. Taraflar karşılaşmadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.



Ev sahibi ekibin golünü 70. dakikada penaltıdan Bruno Fernandes atarken, Chelsea'nin golünü 74. dakikada Moises Caicedo kaydetti.



Kırmızı Şeytanlar'ın tek golünü rakip filelere gönderen Bruno Fernandes, maçın ardından geçen hafta görevinden ayrılan Erik Ten Hag hakkında açıklamalarda bulundu.

"TEKNİK DİREKTÖRÜ KOVMAK ÇOK DAHA KOLAY"

Bruno Fernandes karşılaşmanın ardından Premier Lig'in yayıncı kuruluşu olan Sky Sports'a açıklamalarda bulundu. 30 yaşındaki oyuncu şu ifadeleri kullandı: "Ten Hag'ın gittiğini biliyoruz. Bu takımdaki hiç kimse için iyi bir şey değil. Takım olarak iyi değildik ama bunun bedelini o ödedi."

"Bir teknik direktör görevden alındığında futbolcular da kendilerini suçlamalılar. Çünkü oyuncular yeterli performansı gösterememişlerdir. Ama teknik direktörü kovmak 15 futbolcuyu satmaktan çok daha kolay."

Haberin Devamı

"HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYORUM"

Erik Ten Hag'ın görevden alınmasından dolayı hayal kırıklığı yaşadığını belirten Portekizli oyuncu, "Ten Hag ile konuştum ve ondan özür diledim. Onun gitmesinden dolayı hayal kırıklığı yaşıyorum. Ben gol atamadım, takım gol atamadı ve bundan dolayı ondan özür diledim." sözleri ile açıklamasına son verdi.

YENİ TEKNİK DİREKTÖR BELLİ OLDU

Futbolcular arasında hala Erik Ten Hag'ın ayrılığı tartışılırken Manchester United'ın yeni teknik direktörü belli oldu. Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada Ruben Amorim ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Açıklamada Portekizli teknik adamın 11 Kasım 2024 tarihinde görevine başlayacağı da bildirildi.

TAKIMI GEÇİCİ OLARAK VAN NISTELROOY ÇALIŞTIRIYOR

Takımı 11 Kasım tarihine kadar ise geçici olarak Ruud Van Nistelrooy çalıştıracak. Kırmızı Şeytanlar, Hollandalı çalıştırıcının yönetimi altında PAOK ve Leicester City ile karşılaşacak.

MANCHESTER UNITED LİGDE 13. SIRADA

İngiltere Premier Lig'in ilk on haftasının sonunda 12 puan toplayan Manchester United, ligin 13. basamağında

Toplanan bu 12 puan teknik direktör Erik Ten Hag'ın sonunu getirirken Manchester United tarihinin de en kötü lig başlangıcı oldu.

Haberin Devamı

KIRMIZI ŞEYTANLAR PAOK İLE KARŞILAŞACAK

Manchester United, UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında evinde Yunan ekibi PAOK'u konuk edecek. 7 Kasım Perşembe günü oynanacak olan mücadele saat 23.00'te başlayacak.