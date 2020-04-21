Erhan Kartal: Süper Lig için çok büyük avantajımız var

Kartal, kulübün sosyal medya hesabında yer alan açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sırasında bazen evde bazen de tesislerde çalıştığını belirtti.

"Ligler bu haliyle tescil edilsin" önerisine katılmadığını vurgulayan Kartal, "İnsan sağlığı tabii ki çok önemli. Liglerin bitirilmesinden yanayım. Süper Lig yarışında takımlar arasındaki puan farkı çok az. 'Ligler bu şekilde tescil edilsin' söylemleri haksızlık olur. Herkesin düşüncesi sağlıklı bir ortam oluştuktan sonra ligler bitirilmesi yönünde." ifadelerini kullandı.

Erhan Kartal, bu sezon çekişmeli bir Süper Lig mücadelesi yaşandığını kaydetti.

"DİĞERLERİNE GÖRE ÇOK BÜYÜK AVANTAJIMIZ VAR"

8 takım arasındaki puan farkının çok az olduğunu aktaran Kartal, "Bu yarışta iki takım dışarıda kalacak. İlk iki doğrudan Süper Lig'e çıkacak, diğer dördü play-off oynayacak. Ancak biz dışarıda kalacak iki takımdan birisi asla olmayacağız. Süper Lig mücadelesinde diğer takımlara göre çok büyük avantajlarımız var. Hatta kendi aramızdaki sohbetlerde bile Süper Lig'e neden ilk ikiden çıkmayalım diye konuşuyoruz." değerlendirmelerinde bulundu.





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