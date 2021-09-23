Erhan Çelenk'in hareketi sosyal sorumluluk projesine dönüşecek

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Evinde ölü bulunmuştu Korkunç gerçek ortaya çıktı: İtiraf ettiEvinde ölü bulunmuştu! Korkunç gerçek ortaya çıktı: İtiraf etti#Adana
Gül Sandıkçının ölümünde şoke eden iddia: Migren deyip gönderdiler, beyin kanaması geçirmişGül Sandıkçı'nın ölümünde şoke eden iddia: Migren deyip gönderdiler, beyin kanaması geçirmiş#Trabzon
Türk basketbolunun enleri ve ilkleriTürk basketbolunun enleri ve ilkleri#Basketbol
Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz, dünya 3.lüğü için yarışacakMete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz, dünya 3.'lüğü için yarışacak#Mete Gazoz
Fransa Savunma Bakanına soğuk duş Senatoda yuhalandı...Fransa Savunma Bakanı'na soğuk duş! Senato'da yuhalandı...#Fransa
“Ece Üner İle Susma” da duygusal anlar“Ece Üner İle Susma” da duygusal anlar #Ece Üner İle Susma
Günlerce kim olduğunu bulmaya çalıştılar... Gizemli kadınının kimliği herkesi şoke ettiGünlerce kim olduğunu bulmaya çalıştılar... Gizemli kadınının kimliği herkesi şoke etti!#Hırvatistan
5 Ekimde başlıyor Adalarda akülü araç tartışması...5 Ekim'de başlıyor! Adalar'da akülü araç tartışması...#Büyükada
Son dakika... Evergrandede son dakika gelişmesi Hisseleri yüzde 30 prim yaptıSon dakika... Evergrande'de son dakika gelişmesi! Hisseleri yüzde 30 prim yaptı#Evergrande
Paris Hiltonun annesi Kathy Hilton elbiseyle girdiği restorandan masa örtüsüne sarınarak çıktıParis Hilton'un annesi Kathy Hilton elbiseyle girdiği restorandan masa örtüsüne sarınarak çıktı#Paris Hilton
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Erhan Çelenk'in hareketi sosyal sorumluluk projesine dönüşecek

#Altay#Erhan Çelenk#Anadolu Kulüpleri
Erhan Çelenkin hareketi sosyal sorumluluk projesine dönüşecek

Süper Lig ekiplerinden Altay, Çaykur Rizespor karşısında Fabricio Baiano'nun sakatlandığını görünce topu taca atan Erhan Çelenk'in davranışını sosyal sorumluluk projesine dönüştürme kararı aldı.

Haberin Devamı

Altay Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Erhan Çelenk'in Akçaabat'taki ilkokulu Dörtyol ile futbolcu arkadaşı Harun Topaloğlu'nun öğretmenlik yaptığı Çayırbağı İmam Hatip Ortaokulu'na tecrübeli oyuncuyla birlikte 1914 adet spor malzemesi desteğinde bulunacaklarını belirtti.

Müsabakanın ardından başta Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir olmak üzere her kesimden tebrik telefonları aldıklarını bildiren Ekmekçioğlu, şunları kaydetti:

"Türk futbolunda her dönem centilmenlik ve saygınlığı temsil eden bir kulüp olarak Erhan Çelenk'in davranışı bizi gururlandırdı. Olması ve yapılması gereken bir hareket olmasına rağmen unuttuğumuz değerleri hatırlatması açısından çok önemli. Futbolu güzel kılan, kupa ve şampiyonluklar değil işte bu davranışlar. Çocuklarımıza saygı, sevgi ve centilmenlikle örnek olmalıyız. Erhan'ın ilkokul öğretmeni Cevdet Uzunali'ye ve ailesine böylesine karakterli bir insan yetiştirdikleri için teşekkür ederiz. Öğretmenlerin hayatımızdaki yeri işte böylesine önemli. Söylenen bir söz, bir gün geliyor ve tüm güzelliğiyle ortaya çıkıyor."

TFFden Erhan Çelenk ve Altaya tebrik

TFF'den Erhan Çelenk ve Altay'a tebrik!

Ekmekçioğlu, Erhan Çelenk'i Beşiktaş maçı öncesinde ödüllendireceklerini belirterek, "Şu aşamada konuyla ilgili bir ödül sistemi belirliyoruz. Kulübümüz genelinde fair-play'i destekleyip, bunu bir sosyal sorumluluk hareketi ile ülke geneline yayacağız." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Altay#Erhan Çelenk#Anadolu Kulüpleri