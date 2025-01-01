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Ergün Penbe'nin yeni takımı belli oldu

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#Futbol#Ergün Penbe#Transfer
Ergün Penbenin yeni takımı belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 01, 2025 20:21

TFF 2. Lig ekiplerinden Yeni Mersin İdman Yurdu'nun başında olan ve takımdaki ekonomik sorunlardan yakınan Ergün Penbe yeni bir takımla anlaştı.

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2.Lig ekiplerinden Yeni Mersin İdman Yurdu FK'nin hocalığını yapan ve oyuncuların maaşlarının ödenmediğini duyuran Ergün Penbe, bir başka 2. Lig takımı ile el sıkıştı.

Ajansspor'da yer alan habere göre; TFF 2. Lig’de Kırmızı Grup’ta mücadele eden Diyarbekirspor, Teknik Direktör Muzaffer Taşkın ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmasının ardından Ergün Penbe ile anlaşma vardı.

Yeni Mersin İdman Yurdu'nun başında bulunan Ergün Penbe, geçtiğimiz günlerde, "Benim kulüp müdürlerinden ve başkandan duyduğum ikinci yarıya kadar borçlar ödenmezse takım lige çıkmayacak. Birçok futbolcuda başkanı arıyor gitme konusunda yardımcı olunmasını istiyorlar" açıklaması yapmıştı.

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#Futbol#Ergün Penbe#Transfer

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