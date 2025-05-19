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Ergün Penbe, Uşakspor'un teknik direktörü oldu

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#3. Lig#Uşakspor#Ergün Penbe
Ergün Penbe, Uşaksporun teknik direktörü oldu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 19, 2025 15:49

3. Lig ekiplerinden Uşakspor'da teknik direktörlük görevine Galatasaray'ın ve A Milli Takım'ın eski futbolcularından Ergün Penbe getirildi.

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Huzurpark'taki kulübün tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan Penbe, anlaşmanın tüm Uşakspor camiasına hayırlı olmasını diledi.

Yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak bir takım kurmaları gerektiğini ifade eden Penbe, "Bu yarışın içinde olup günün sonunda da şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz. Bunun için elimizden gelen ne varsa yapacağız. Çalışacağız, ekibimle bütün mesaimizi buna harcayacağız." dedi.

Uşak Belediye Başkanı ve Uşakspor Onursal Başkanı Özkan Yalım da yeni sezonda hedeflerinin şampiyonluk olduğunun altını çizdi.

Ergün Penbe, Uşaksporun teknik direktörü oldu

Uşakspor için gerekli her türlü çalışmayı yapacaklarını vurgulayan Yalım, "Bu çalışma için ilk önce geminin kaptanını getirmemiz gerekiyordu. Galatasaray'da çok büyük başarılara imza atan Ergün Penbe'yi getirmenin gururunu yaşıyoruz." diye konuştu.

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Uşakspor Kulübü Başkanı Doğukan Kurnaz da yeni sezonda ikinci lige çıkmayı hedeflediklerini belirterek, "İnşallah yönetimimizle, taraftarımızla bu takımı şampiyon yapıp tekrar eski günlerine döndüreceğiz. 1. Lig'deki Uşakspor'u tekrardan taraftarlarımızın önüne koyacağız. Hedefimiz şampiyonluk." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Penbe'nin Uşakspor ile 1 yıllık sözleşme imzaladığı bildirildi.

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#3. Lig#Uşakspor#Ergün Penbe

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