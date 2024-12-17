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Ergin Göleli kimdir? Adanaspor'un yeni patronu Ergin Göleli ne iş yapıyor?

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Ergin Göleli kimdir Adanasporun yeni patronu Ergin Göleli ne iş yapıyor
Oluşturulma Tarihi: Aralık 17, 2024 17:34

Ergin Göleli kimdir?" sorusu, son dönemde spor ve iş dünyasında sıkça gündeme gelen bir isim olması nedeniyle merak ediliyor. Amberçay Eynesil Kulübü'nün başkanı olan Ergin Göleli, aynı zamanda iş dünyasında da faaliyetlerine devam etmektedir. Spor kulüplerine olan ilgisi ile tanınan Ergin Göleli, Adanaspor'un hisselerinin çoğunluğunu alarak kulübün yeni patronu niteliğine sahip oldu. Peki, Ergin Göleli kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

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Ergin Göleli, spor dünyasında ve iş dünyasında kendine sağlam bir yer edinmiş önemli bir isimdir. Özellikle Amberçay Eynesil Kulübü'nün başkanlığı ile tanınan Göleli, aktif iş hayatına da devam etmektedir. Son günlerde ise adı, Adanaspor hisselerinin çoğunluğunu satın alması ile anılıyor. Peki, Ergin Göleli kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

ERGİN GÖLELİ KİMDİR?

Ergin Göleli, iş dünyasında ve spor camiasında kendini kanıtlamış bir isimdir. Amberçay Eynesil Kulübü'nün başkanlığını yürütmekte olan Göleli, spor kulüplerine olan ilgisiyle bilinir. 

Kulüp yönetimindeki liderlik özellikleri ve projeleriyle dikkat çeken Göleli, aynı zamanda iş dünyasında da faaliyetlerini sürdürmektedir.

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