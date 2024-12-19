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Ergin Ataman'lı Panathinaikos'ta şoke eden sakatlık!

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#Panathinaikos#Ergin Ataman#Mathias Lessort
Ergin Atamanlı Panathinaikosta şoke eden sakatlık
Oluşturulma Tarihi: Aralık 19, 2024 23:13

THY Euroleague'in 17. haftasında Bastonia'yı 104-69 mağlup eden Panathinaikos'ta yıldız pivot Mathias Lessort kötü bir sakatlık yaşadı.

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Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos, THY Euroleague'in 17. haftasında konuk ettiği Baskonia'yı 104-69 mağlup etti.

Bu sonuçla Panathinaikos 10. galibiyetini alırken Baskonia ise 10. kez parkeden mağlup ayrıldı.

Mathias Lessort şoku!

Mücadelenin 3. çeyreğinin başında Panathinaikos'un yıldız pivotu Mathias Lessort, rakip pota altında ayak bileğinden kötü şekilde sakatlandı.

Sakatlık anına kadar 16 dakika parkede kalan ve 10 sayı, 6 ribauntla oynayan Lessort maçın geri kalanında forma giymedi.

İki takımdan da Lessort'a destek

Maçın bitiminde Panathinaikos, takım olarak sahanın ortasında Lessort'a destek birleşmesi yaparken Maskus Howard'ın öncülük ettiği Baskonialı oyuncular da bu toplaşmaya katıldı ve Lessort için dua etti. Öte yandan diğer Euroleague takımları da Lessort için geçmiş olsun mesajları paylaştı.

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#Panathinaikos#Ergin Ataman#Mathias Lessort

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