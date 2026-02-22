Ergin Ataman'lı Panathinaikos Yunanistan Kupası'nda zafere ulaştı!

Haberin Devamı

Yunanistan Kupası finalinde Olympiakos ile Panathinaikos kozlarını paylaştı. Panathinaikos ezeli rakibini 79-68'lik skorla yenerek Yunanistan Kupası’nda mutlu sona ulaştı.

Panathinaikos, Yunanistan Kupası'nı üst üste ikinci, toplamda ise 22. kez müzesine götürdü.

Maçın MVP'si ise 15 sayıyla oynayan Nigel Hayes-Davis oldu.

Nigel Hayes-Davis'in galibiyet sonrası açıklamaları şu şekilde oldu:

“Bu zorlu maçta gösterdiği çaba için takımı tebrik ediyorum. Bizi destekleyen taraftarlara teşekkür ederiz. Maç günlerinde son 4-5 yıldır aynı şeyi yapıyorum. Sabah antrenmanından sonra öğlen uyuyorum, salona üç saat önceden geliyorum ve işimi yapıyorum.

Ritmime ulaşmaya çalışıyorum ve umarım taraftarlar da çabamı takdir eder. Avrupa'da kupalar için oynamak her zaman güzeldir. MVP konusunda ise dün de söylediğimiz gibi kimse ödülü istemiyordu, hepimiz kazanmak istiyorduk. Takım arkadaşlarıma, teknik ekibe ve beni buraya getiren başkana teşekkür ediyorum. Panathinaikos’taki herkese teşekkürler."

Panathinaikos'un kupayı kaldırdığı anlar:

The MOMENT you ‘ve been ALL WAITING FOR! ☘️



Here are your GREEK CUP WINNERS FOR 2026 💚



Catch the full video on CLUB 1908: https://t.co/CLLznJNtzs#WeTheGreens #paobcaktor #Club1908 #AllwynFinal8 pic.twitter.com/gjt42ghGs0 — Panathinaikos BC (@Paobcgr) February 21, 2026

Panathinaikos kariyerindeki 4. kupasını kazanan başantrenör Ergin Ataman'ın açıklamaları şu şekilde oldu:

“Taraftarlarımızla gurur duyuyorum. Bizi desteklemekten hiç vazgeçmediler. Çok ciddi bir çaba gösterdik ve sonuç aldık. Panathinaikos müzesine bir kupa daha eklendi ve oyuncularımla gurur duyuyorum."

Nigel Hayes-Davis'in takıma katılmasıyla takımın ne kadar daha iyi olduğu hakkında: “Onun kalitesi ve tecrübesi bize çok yardımcı oldu.”

"Burada sadece yedi-sekiz gazeteci olduğunu görüyorum. Kaybetseydik, sezon boyunca bana sorduğunuz aynı soruları sormak için daha fazla gazeteci olurdu. Bu akşam harika bir maç oynadık, takımı tebrik ediyorum. İçeride ve dışarıda akıllı basketbol oynadık, özgüvenimizi inşa ettik ve herkes %100 performans gösterdi. Maçın kontrolünü elimizde tuttuk ve bu maçı kazanmayı hak ettik."

