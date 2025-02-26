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Ergin Ataman'ın takımı Panathinaikos, Alman pivot Tibor Pleiss'ı transfer etti

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#Ergin Ataman#Panathinaikos#Tibor Pleiss
Ergin Atamanın takımı Panathinaikos, Alman pivot Tibor Pleissı transfer etti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2025 17:40

Panathinaikos AKTOR, Alman basketbolcu Tibor Pleiss'ın transferini duyurdu.

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Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Panathinaikos AKTOR, Alman basketbolcu Tibor Pleiss'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 35 yaşındaki Pless ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Ergin Ataman yönetimindeki Galatasaray ve Anadolu Efes'te de daha önce oynayan tecrübeli basketbolcu, kariyeri boyunca Bamberg Baskets, Baskonia, Barcelona, Valencia ve son olarak Trapani Shark'ta görev yaptı.

Alman basketbolcu, kariyerinde 2 THY Avrupa Ligi, 4 Almanya Kupası, 3'er Türkiye ve Almanya ligi ile bir Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Pleiss, İtalya liginde bu sezon Trapani Shark formasıyla 6 sayı, 3,4 ribaunt ortalamaları yakaladı.

Mathias Lessort ve Ömer Faruk Yurtseven'in sakatlıkları nedeniyle pota altı rotasyonunda zorluk çeken Panathinaikos, Wenyen Gabriel'den sonra ikinci uzun oyuncu transferini gerçekleştirdi.

 

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#Ergin Ataman#Panathinaikos#Tibor Pleiss

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