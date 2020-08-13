MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriErgin Ataman'ın hayatı kitap oldu
GeriBasketbol Ergin Ataman'ın hayatı kitap oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Basketbol
Haber Giriş: 13.08.2020 - 15:28,Son Güncelleme:

Ergin Ataman'ın hayatı kitap oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ergin Ataman'ın hayatı kitap oldu
Abone Olgoogle-news

Avrupa ve Türk basketbolunun efsane başantrenörü Ergin Ataman'ın hayat hikayesi, kendi anlatımıyla yazılan 'Zafere Giden Yol' adlı kitapla okurlarıyla buluşuyor.

Fanatik Kitap Yayınları tarafından hazırlanan ve Gökhan German ile Hamit Turhan'ın kaleme aldığı nehir söyleşi tarzındaki kitap, Ataman'ın karakterinin yanı sıra hayata bakışını bildiklerimizin ötesinde anlamamıza imkan sağlıyor.

Ergin Ataman'ın İstanbul'un Yeşilyurt semtinde doğumunun, ardından İtalya'nın Brescia şehrinde geçen çocukluğunun; basketbola ve antrenörlüğe başlamasının; spor hayatı boyunca yaşadığı zaferlerinin ve hayal kırıklıklarının akıcı bir dille anlatıldığı kitapta, efsane antrenörün basketbol ile hayat felsefesi bütün boyutlarıyla yer alıyor.

Ergin Ataman'ın idolü olarak kabul ettiği, Türk basketbolunun en önemli ve en saygın isimlerinden biri olan Aydın Örs'ün önsözünü yazdığı kitap, sadece sporseverlere değil, bir başarı öyküsüne tanıklık etmek isteyen tüm okuyuculara hitap ediyor.

 

Ergin Atamanın hayatı kitap oldu

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle