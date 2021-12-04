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Ergin Ataman'ın eşi Berna Ataman'dan Anadolu Efes - Barcelona maçı sonrası hakem tepkisi

#Ergin Ataman#Berna Ataman#Anadolu Efes
Ergin Atamanın eşi Berna Atamandan Anadolu Efes - Barcelona maçı sonrası hakem tepkisi

Temsilcimiz Anadolu Efes, Euroleague'in 13. haftasında ağırladığı Barcelona'ya uzatmalarda mağlup olurken iki kez teknik faul alarak ihraç edilen Ergin Ataman'ın eşi Berna Ataman'dan hakem yönetimine sert sözlerle tepki geldi. 

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Nefes kesen mücadeleyi 2 sayı farkla kaybeden Anadolu Efes'te Başantrenör Ergin Ataman, 2 dakika 45 saniye kala iki teknik faul alarak ihraç edildi.

Müsabaka sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Ergin Ataman'ın eşi Berna Ataman, hakem Luigi Lamonica'nın kararına tepki gösterdi.

"Euroleague'de skandal" başlıklı paylaşımında hakem yönetimini sert ifadelerle eleştiren Berna Ataman, "Bu akşam İstanbul'da oynanan Anadolu Efes - Barcelona maçının uzatma bölümünde sahanın içine kadar girip hakemleri protesto eden İspanya temsilcisinin koçuna çoktan hak ettiği 2. teknik faulü çalıp oyundan ihraç edemeyen hakem üçlüsü, Mirotic'in 5 faul alarak oyundan çıkmasını dengelemek için Larkin'in hiç alakası olmayan pozisyonda 5 faul ile dışarı çıkarılmasına itiraz eden Türk temsilcisi koçuna üst üste 2 teknik faul çalıp diskalifiye ederek uzatma bölümünde çaldıkları taraflı düdüklerle maçı Barcelona'ya verdiler. Yıllardır Türk sponsorlardan aldıkları dev bütçelerle ayakta duran Euroleague organizasyonu bir kez daha hakem Lamonica önderliğinde Türk kulüplerine karşı olan tutumunu sergiledi. Bu konuya tepkisini koyabilecek üst düzey spor yöneticileri ve spor destekçilerini ve elbette ki spor basınını ülkemiz sporuna destek çıkmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Berna Ataman'ın Instagram hesabından yaptığı bu paylaşımı, oyuncu Pınar Altuğ da sosyal medya hesabından paylaşarak destek verdi.

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İşte Berna Ataman'ın paylaşımı

Ergin Atamanın eşi Berna Atamandan Anadolu Efes - Barcelona maçı sonrası hakem tepkisi

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#Ergin Ataman#Berna Ataman#Anadolu Efes

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