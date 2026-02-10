×
Ergin Ataman'ın acı günü!

Güncelleme Tarihi:

#A Milli Erkek Basketbol Takımı#Ergin Ataman#Gülten Ataman
Ergin Atamanın acı günü
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2026 10:27

A Milli Erkek Basketbol Takımı ve Panathinaikos AKTOR Başantrenörü Ergin Ataman'ın annesi Gülten Ataman, hayatını kaybetti.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), A Milli Erkek Basketbol Takımı ve Panathinaikos AKTOR Başantrenörü Ergin Ataman'ın annesi Gülten Ataman'ın vefat ettiğini açıkladı.

TBF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "A Erkek Milli Takım Başantrenörümüz Ergin Ataman’ın annesi Gülten Ataman'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak merhumeye Allah'tan rahmet, kıymetli ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz." denildi.

BAKAN BAK'TAN ERGİN ATAMAN'A TAZİYE MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman'ın vefat eden annesi için taziye mesajı yayınladı.

Bakan Bak, N sosyal hesabındaki paylaşımında, "A Milli Basketbol Takımı Başantrenörümüz Ergin Ataman'ın annesi Gülten Ataman'ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

#A Milli Erkek Basketbol Takımı#Ergin Ataman#Gülten Ataman

